Scomparso da 4 giorni, poi accade l'inaspettato: come lo trovano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Social.da 4, poilo– La ricerca di Roberto Nicolini, 55enne di Cadoneghe, si è conclusa in modo inaspettato. La sua scomparsa era stata segnalata dal fratello giovedì scorso. Neisuccessivi, il numero di cellulare di Nicolini era stato agganciato dalla cella telefonica che serve le zone di Danta e dellico, il che aveva dato il via a un intenso piano di ricerca. I vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri avevano concentrato i loro sforzi in quell’area, ignari che l’uomo fosse già lontano.