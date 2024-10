Sannio Valley patrocina il Linux Day 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Comunicato Stampa Sannio Valley, l’associazione dedicata alla promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico nel Sannio e nelle aree interne della Campania attraverso l’innovazione digitale, propone un invito speciale per l’evento Linux Day 2024, aperto a tutti, dai neofiti agli esperti Continua L'articolo Sannio Valley patrocina il Linux Day 2024 proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Sannio Valley patrocina il Linux Day 2024 Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Comunicato Stampa, l’associazione dedicata alla promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico nele nelle aree interne della Campania attraverso l’innovazione digitale, propone un invito speciale per l’eventoDay, aperto a tutti, dai neofiti agli esperti Continua L'articoloilDayproviene da Fremondoweb.

Sannio Valley e Miwa Energia Spa : Così collaboreremo per dare opportunità a i giovani del territorio - Sostenere i giovani significa investire nel capitale umano, la risorsa più preziosa per costruire un futuro prospero e innovativo. . “I nostri giovani – ha dichiarato Il ceo di Miwa Energia Spa, Michele Zullo – devono poter andare fuori per ampliare i propri orizzonti e acquisire esperienze preziose, ma è fondamentale che abbiano tutti la possibilità di tornare. (Ildenaro.it)

Sannio Valley e Miwa Energia SpA : un partenariato per il futuro dei giovani del territorio - Sannio Valley, protagonista dell’ecosistema dell’innovazione nel Sannio, punta a diventare un polo di attrazione per le menti più brillanti della zona, creando un ambiente favorevole per lo sviluppo di startup e nuove imprese. Il supporto di Miwa Energia SpA, azienda leader nel settore dell’energia sostenibile, aggiunge valore a questo progetto, integrando la propria esperienza in ambito energetico con l’obiettivo comune di dare ai giovani le competenze necessarie per guidare la transizione verso un futuro più green, investendo nelle nuove generazioni e contribuendo a costruire una comunità più dinamica, preparata e pronta ad affrontare le sfide globali. (Anteprima24.it)

Sannio Valley - partneriship con il Laboratorio per la felicità pubblica. Obiettivo : il rilancio delle aree interne - L'articolo Sannio Valley, partneriship con il Laboratorio per la felicità pubblica. Questo tentativo generativo viene portato avanti cercando di non isolarsi nel proprio ambito territoriale di riferimento ma collegandosi a soggetti che operano con finalità analoghe o complementari a livello nazionale. (Ildenaro.it)