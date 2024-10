Ruba a casa dell'ex dopo la rottura, condanna bis per 'cancelliera' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due anni e 8 mesi di reclusione. La sesta sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti della ‘cancelliera’ Liliana V., accusato del furto in abitazione dell’ex compagno, il legale Pasquale R., dopo che non accettando la fine della loro relazione, si è Casertanews.it - Ruba a casa dell'ex dopo la rottura, condanna bis per 'cancelliera' Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due anni e 8 mesi di reclusione. La sesta sezionea Corte di Appello di Napoli ha confermato lanei confrontia ‘’ Liliana V., accusato del furto in abitazione’ex compagno, il legale Pasquale R.,che non accettando la finea loro relazione, si è

Pagani - rubava energia elettrica con allaccio abusivo : condanna per un 80enne - La Corte d’Appello di Salerno aveva ribaltato il proscioglimento in primo grado per prescrizione, a seguito del ricorso presentato dall’accusa. I giudici hanno considerato il reato aggravato, in quanto l’energia sottratta era destinata a un servizio pubblico. Diventa definitiva la condanna a 6 mesi per un 80enne di Pagani, giudicato colpevole di furto aggravato. (Zon.it)

Ruba corrente attraverso allaccio abusivo - condannato 80enne - Diventano definitivi i 6 mesi di condanna inflitti dalla Corte d'appello di Salerno ad un 80enne di Pagani, giudicato colpevole di furto aggravato. L'mputato era stato prosciolto in primo grado per prescrizione ma l'accusa aveva presentato appello. La Cassazione ha depositato ora le motivazioni... (Salernotoday.it)

Smontano un'auto rubata in un terreno - condanna soft per 31enne - Riqualificazione del reato e condanna ‘soft’. E’ quanto disposto dal gup Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di A.L., 31enne di Mondragone, finito sotto processo per riciclaggio. Il 31enne, insieme a G.B., 52enne, anch’egli mondragonese sono stati sorpresi... (Casertanews.it)