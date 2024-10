Roma-Dinamo Kiev, Baldanzi: “Potevamo fare più gol, importante vincere” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato bene. Potevamo fare più gol e chiudere prima la partita, invece di portarla fino in fondo, ma possiamo essere felici. Ci servivano tre punti e li abbiamo portati a casa. Riuscire a non prendere gol nei minuti finali vuol dire che come mentalità ci siamo”. Così Tommaso Baldanzi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma per 1-0 contro la Dinamo Kiev nella terza giornata di Europa League. Roma-Dinamo Kiev, Baldanzi: “Potevamo fare più gol, importante vincere” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato bene.più gol e chiudere prima la partita, invece di portarla fino in fondo, ma possiamo essere felici. Ci servivano tre punti e li abbiamo portati a casa. Riuscire a non prendere gol nei minuti finali vuol dire che come mentalità ci siamo”. Così Tommasoai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellaper 1-0 contro lanella terza giornata di Europa League.: “più gol,” SportFace.

