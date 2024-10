Rimonta pazzesca del Chions, battuta 3-2 la Virtus CiseranoBergamo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Punti pesantissimi per il Chions che, sotto 2-0, Rimonta e batte 3-2 la Virtus Ciserano Bergamo: per i gialloblu doppietta di Bolgan e nel mezzo rete di Oubakent. La squadra di Lenisa distanzia così le ultime due della classe e raggiunge a nove punti Bassano e Montecchio Maggiore. Come detto Pordenonetoday.it - Rimonta pazzesca del Chions, battuta 3-2 la Virtus CiseranoBergamo Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Punti pesantissimi per ilche, sotto 2-0,e batte 3-2 laCiserano Bergamo: per i gialloblu doppietta di Bolgan e nel mezzo rete di Oubakent. La squadra di Lenisa distanzia così le ultime due della classe e raggiunge a nove punti Bassano e Montecchio Maggiore. Come detto

