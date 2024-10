Presentata la stagione 2024-2025 del Nuovo Teatro Sancarluccio in cartellone anche Schiano, Lanzetta e Marone (Di giovedì 24 ottobre 2024) NAPOLI – Appena il tempo di pensare al mezzo secolo di vita sulle spalle e ai grandi personaggi che hanno calcato il suo palcoscenico ed ecco che il Nuovo Teatro Sancarluccio annuncia i temi e i titoli della stagione artistica 2024-2025. E ciò presentando un cartellone ricco di spettacoli di qualità e di artisti capaci di accontentare ogni tipo di pubblico e ogni fascia di età. Con queste premesse, grazie al lavoro della direttrice artistica Giuliana Tabacchini, la blasonata sala nata nel primo palazzo Liberty di Napoli in via San Pasquale a Chiaia, si appresta a vivere un’annata artistica tutta da vedere. Si partirà sabato 26 e domenica 27 ottobre con Gino Fastidio in “Ètuttountuttuno” un one man show nel quale l’artista ripercorre gli sketch televisivi più popolari portando il pubblico nel suo stravagante universo. Primacampania.it - Presentata la stagione 2024-2025 del Nuovo Teatro Sancarluccio in cartellone anche Schiano, Lanzetta e Marone Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) NAPOLI – Appena il tempo di pensare al mezzo secolo di vita sulle spalle e ai grandi personaggi che hanno calcato il suo palcoscenico ed ecco che ilannuncia i temi e i titoli dellaartistica. E ciò presentando unricco di spettacoli di qualità e di artisti capaci di accontentare ogni tipo di pubblico e ogni fascia di età. Con queste premesse, grazie al lavoro della direttrice artistica Giuliana Tabacchini, la blasonata sala nata nel primo palazzo Liberty di Napoli in via San Pasquale a Chiaia, si appresta a vivere un’annata artistica tutta da vedere. Si partirà sabato 26 e domenica 27 ottobre con Gino Fastidio in “Ètuttountuttuno” un one man show nel quale l’artista ripercorre gli sketch televisivi più popolari portando il pubblico nel suo stravagante universo.

