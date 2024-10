Formiche.net - Perché la commissione Difesa della Camera avvia un’indagine sul quantum

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Laha deciso direconoscitiva sulle tecnologie quantistiche. Lo ha comunicato all’ufficio di presidenza il presidente Nino Minardo. L’obiettivo, ha spiegato, è “una migliore comprensione delle nuove potenzialitàtecnologia quantistica in ambito militare e, dall’altro lato, i possibili scenari derivanti dall’uso malevolo di strumenti quantistici in tutti i dominiguerra moderna”. Le parole di Minardo I computer quantistici, ha continuato Minardo, “offrono potenze di calcolo di ordini di grandezza nettamente superiori a quelli classici e dunque sono un’opportunità”. Infatti, ilcomputing si configura come il prossimo game changer, con macchine più veloci ed efficienti.