‘Ndrangheta, giudici di Milano: “Commissariata Banca Progetto, finanziamenti a imprese e clan” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – Soldi alla ‘Ndrangheta: finanziamenti pubblici sarebbero passati da Banca Progetto a più società vicine alla ‘Ndrangheta. E’ la tesi sostenuta dalla procura di Milano, e condivisa dal Tribunale, che ha disposto l’amministrazione giudiziaria dell’istituto di credito (amministratore giudiziario Donato Maria Pezzuto) sostenendo che “il denaro ottenuto è stato distratto dalla sua primaria finalità – L'articolo ‘Ndrangheta, giudici di Milano: “Commissariata Banca Progetto, finanziamenti a imprese e clan” proviene da Firenze Post. .com - ‘Ndrangheta, giudici di Milano: “Commissariata Banca Progetto, finanziamenti a imprese e clan” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Soldi allapubblici sarebbero passati daa più società vicine alla. E’ la tesi sostenuta dalla procura di, e condivisa dal Tribunale, che ha disposto l’amministrazione giudiziaria dell’istituto di credito (amministratore giudiziario Donato Maria Pezzuto) sostenendo che “il denaro ottenuto è stato distratto dalla sua primaria finalità – L'articolodi: “” proviene da Firenze Post.

