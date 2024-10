Napoli, Conte: "Spero Kvaratskhelia trovi l'accordo col club, ma so che nel calcio tutto è possibile..." (Di giovedì 24 ottobre 2024) L`allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce che potrebbe confermare il primato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) L`allenatore del, Antonio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce che potrebbe confermare il primato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce - Conte : “Kvaratskhelia sia concentrato. Inter-Juve? Non la guardo” - Questo legame con la città dev’essere coltivato con amore, e lo possiamo fare solo dando tutto noi stessi. Sulla gestione delle pause di Lukaku – “Ha lavorato tranquillo, non vedo problematiche sulla sua gestione”. itAntonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida Napoli-Lecce, match in programma il 26 ottobre allo stadio Maradona alle ore 15:00. (Calciomercato.it)

Napoli-Lecce - rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) - Poi è inevitabile che farò delle scelte. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. C’è una partita da disputare contro il Lecce. Bisogna cercare di continuare a fare risultato. “Quel che chiedo a Khvicha è di continuare a fare quel che sta facendo rimanendo concentrato sulla stagione. . Proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. (Sportface.it)

Napoli-Lecce - Conte : “Chi ha vinto sa come tornare a vincere. Rinnovo Kvaratskhelia? Spero si sistemi” - Se ci fosse oggettività, uno sarebbe più ponderato nelle valutazioni. Il Lecce sarà un avversario che cercheremo di battere”, ha chiarito Conte. Ma so anche che nel calcio tutto può succedere. Quel che chiedo a Khvicha è di continuare a fare quel che sta facendo rimanendo concentrato sulla stagione. (Sportface.it)