Nadia Battocletti torna in gara: inizia la stagione del cross, debutto alla Cinque Mulini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nadia Battocletti tornerà in gara alla Cinque Mulini, celeberrimo cross che andrà in scena domenica 17 novembre a San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’azzurra sarà una delle grandi stelle chiamate a impreziosire la 92ma edizione di un tradizionale appuntamento di corsa campestre, che quest’anno ha traslocato da fine gennaio a metà autunno per fare da test di avvicinamento agli Europei di cross, previsti domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La fuoriclasse trentina ha deciso dunque di tuffarsi nel cuore della stagione per le gare tra prati e fango, dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei di specialità (preceduta da quattro sigilli continentali consecutivi nelle categorie giovanili). Oasport.it - Nadia Battocletti torna in gara: inizia la stagione del cross, debutto alla Cinque Mulini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)tornerà in, celeberrimoche andrà in scena domenica 17 novembre a San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’azzurra sarà una delle grandi stelle chiamate a impreziosire la 92ma edizione di un tradizionale appuntamento di corsa campestre, che quest’anno ha traslocato da fine gennaio a metà autunno per fare da test di avvicinamento agli Europei di, previsti domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La fuoriclasse trentina ha deciso dunque di tuffarsi nel cuore dellaper le gare tra prati e fango, dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei di specialità (preceduta da quattro sigilli continentali consecutivi nelle categorie giovanili).

