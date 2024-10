Inter-news.it - Moviola Young Boys-Inter: valutazioni sul rigore giuste, prima e dopo

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha avuto Oliver come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione inglese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – L’arbitro inglese Michael Oliver gestisce la partita e azzecca le decisioni chiave.cinque minuti contrasto fra Jaouen Hadjam e Denzel Dumfries, rischia un po’ il difensore delloma se la cava (e ottiene la rimessa dal fondo). Al 21? Kastriot Imeri calcia una punizione dal limite e chiede un tocco di mano in barriera, non c’è niente. Giallo sia a Joel Monteiro sia a Dumfries, col secondo che trattiene il primo il quale però reagisce con una manata.