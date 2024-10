Ilgiorno.it - Milano, minaccia la compagna con un paio di forbici: arrestato dai poliziotti appostati

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– Mattinata burrascosa, quella di mercoledì, in via Appennini, zona Gallaratese, con due interventi della polizia per soccorrere una donna vittima del compagno che alla fine è statoin flagranza per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, un 60enne italiano, è stato bloccato dagli agenti quando - senza sapere di essere osservato - si è presentato alla porta con undiin mano verosimilmente perre o colpire la donna che aveva appena bussato per entrare. Il primo intervento della polizia risale alle 9 di mercoledì. A chiedere aiuto era stata proprio la, 65enne, per una lite scoppiata in casa.