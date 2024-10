Migranti e corruzione fondi PNRR: scatta l’operazione “The good lobby”, arresti e sequestri tra Frosinone e Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Frosinone – Operazione “The good lobby”: è scattata questa mattina all’alba la fase esecutiva dell’indagine diretta dall’ufficio di Roma della Procura Europea. Investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo misure cautelari personali e sequestri emessi dal Giudice per le L'articolo Migranti e corruzione fondi PNRR: scatta l’operazione “The good lobby”, arresti e sequestri tra Frosinone e Napoli Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Migranti e corruzione fondi PNRR: scatta l’operazione “The good lobby”, arresti e sequestri tra Frosinone e Napoli Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Operazione “The”: èta questa mattina all’alba la fase esecutiva dell’indagine diretta dall’ufficio di Roma della Procura Europea. Investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo misure cautelari personali eemessi dal Giudice per le L'articolo“The”,traTemporeale Quotidiano.

Appalti finanziati col Pnrr e accoglienza migranti: arresti per corruzione - A seguito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea, investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Frosinone e del servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine di Roma stanno eseguendo misure cautelari personali e sequestri.

Corruzione, appalti pubblici e per l'accoglienza migranti con i fondi del Pnrr: indagati imprenditori, professionisti e dipendenti comunali

