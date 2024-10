Malagò | Programma olimpico in evoluzione qualificarsi sarà più difficile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Sotto il punto di vista del, siamo un periodo di grande. Ci saranno diverse discipline nuove e saranno sport di squadra”. Così Giovanni, presidente del CONI, durante l’11ª edizione del Premio Mecenate Dello Sport 2024. “Cila trasformazione del football americano che diventerà flag football, una variante molto popolare negli Stati Uniti. Cianche il lacrosse, che è una disciplina anche qui molto praticata negli Usa e soprattutto al femminile. Ritorneranno baseball e softball, il primo al maschile e il secondo al femminile. Un altro sport che si aggiungerà è il cricket, che dovrà superare le prove di Los Angeles e Brisbane in vista dei probabili Giochi in India nel 2036. C’è l’arrampicata che è in grande. Probabilmente ciqualche medaglia in più per il surf. Grandi sostenitori di queste aggiunte sono i diritti televisivi.