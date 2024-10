Metropolitanmagazine.it - L’ex modella Stacey Williams accusa Donald Trump di molestie: «un gioco perverso» tra lui e Jeffrey Epstein

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il lupo, si sa, perde il pelo, ma non il vizio. Stando alle ultime notizie, il lupo sarebbe, ancora una volta,Presidente USA, e il pelo la chioma fulva., che ha lavorato comeprofessionista negli anni Novanta, è solo l’ultima di una nutrita serie di donne che hanno denunciato il candidato alla Casa Bianca di comportamenti inappropriati odi varia entità. Come riportato da un articolo di The Guardian, l’incontro con l’imprenditore statunitense sarebbe avvenuto nel 1992, ad un party natalizio. Complice della conoscenza sarebbe stato. Il consulente finanziario, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e morto nella sua cella nel 2019, avrebbe frequentato“senza impegno” per diversi mesi, per poi presentarla al suo amico