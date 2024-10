La liberà finanziaria delle cripto valute (Di giovedì 24 ottobre 2024) I rischi della manovra economica sulle cripto valute: se le aziende dovessero percepire l'ambiente normativo come oneroso, potrebbero valutare la possibilità di trasferire le loro attività altrove Ilgiornale.it - La liberà finanziaria delle cripto valute Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I rischi della manovra economica sulle: se le aziende dovessero percepire l'ambiente normativo come oneroso, potrebbero valutare la possibilità di trasferire le loro attività altrove

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Criptovalute - il Governo aumenta la tassazione sulle plusvalenze - L’annuncio è fatto dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra, tenutasi il 16 ottobre a Palazzo Chigi. L’intervento sulle criptovalute è stato piuttosto inaspettato, poiché non era stato menzionato nel comunicato stampa diffuso dopo la riunione serale dell’Esecutivo. (Ildenaro.it)

Summit BRICS 2024 : criptovalute e blockchain riscrivono le regole della finanza internazionale - La (DeFi), infatti, si sta rivelando un’opportunità unica per eludere le restrizioni normative e le sanzioni economiche, offrendo agli utenti un maggiore controllo sui propri asset digitali, con un anonimato più elevato e minori interferenze esterne. Secondo i dati di Chainalysis, anche l’Ucraina ha registrato afflussi di oltre 106 miliardi di dollari nello stesso periodo, con un incremento del 160% nell’uso delle piattaforme DeFi. (Panorama.it)

Tasso o non tasso : il balletto del governo sulle criptovalute - Ma proprio dalla maggioranza parlamentare sono arrivate le prime critiche e la promessa che si interverrà – attraverso emendamenti parlamentari – per cancellare questo innalzamento della tassa sulle criptovalute. Oltre alla nuova versione della Digital Service Tax – con la rimozione delle soglie per l’applicazione dell’aliquota del 3% sul fatturato che andrebbe a colpire anche le piccole e medie imprese del settore digitale e tech italiane -, nel governo è in corso uno scontro anche su un altro tema: la tassazione sulle criptovalute. (Giornalettismo.com)