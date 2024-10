La denuncia di una ragazza: "Ho subito uno stupro di gruppo all'interno dell'ex discoteca a Torino San Salvario" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una ragazza peruviana di 27 anni residente a Torino ha denunciato di avere subito uno stupro di gruppo all'interno dei locali dell'ex storica discoteca Club 84, all'interno del parco del Valentino, nella serata del 15 ottobre 2024. Insieme al padre ha presentato un esposto al commissariato di Torinotoday.it - La denuncia di una ragazza: "Ho subito uno stupro di gruppo all'interno dell'ex discoteca a Torino San Salvario" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unaperuviana di 27 anni residente ahato di avereunodiall'dei locali'ex storicaClub 84, all'del parco del Valentino, nella serata del 15 ottobre 2024. Insieme al padre ha presentato un esposto al commissariato di

