Gestazione per altri famiglie e cittadini in piazza contro la legge Varchi | Governo ideologico non siamo criminali

"Nostro figlio non può essere considerato come figlio di un reato. Non siamo criminali, ma siamo una famiglia". Davide è il genitore di Martino Libero nato in America nel 2023 grazie alla Gestazione per altri. Un metodo che con la legge Varchi da pochi giorni è diventato per l'Italia un reato universale. Per questo le famiglie Arcobaleno di Milano si sono date appuntamento in piazza della Scala per urlare la propria rabbia nei confronti di questo provvedimento. "siamo sotto attacco" dicono dal palco le attiviste che ricordano che "stiamo parlando di uno dei modi in cui le persone vengono al mondo normato in alcune delle più grandi democrazie del pianeta, come Canada e Stati Uniti".

