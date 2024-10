Fratelli d'Italia stabile, il Pd torna a 'quota 23'. Cosa dicono gli ultimi sondaggi (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Nei giorni in cui cade il secondo anniversario del Governo Meloni (in carica ufficialmente dal 22 ottobre 2022) è ancora più utile del solito fare il punto sull'orientamento politico degli Italiani con la nostra Supermedia. Sul fronte delle intenzioni di voto, questa settimana non si registrano particolari novità. L'unica eccezione è il lieve calo di Fratelli d'Italia (sempre primo partico, ma con una flessione di 3 decimali nelle ultime due settimane), che però è più che compensato dalla crescita degli altri due partiti del centrodestra, Forza Italia e – soprattutto – la Lega, che sale di ben mezzo punto. Agi.it - Fratelli d'Italia stabile, il Pd torna a 'quota 23'. Cosa dicono gli ultimi sondaggi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Nei giorni in cui cade il secondo anniversario del Governo Meloni (in carica ufficialmente dal 22 ottobre 2022) è ancora più utile del solito fare il punto sull'orientamento politico deglini con la nostra Supermedia. Sul fronte delle intenzioni di voto, questa settimana non si registrano particolari novità. L'unica eccezione è il lieve calo did'(sempre primo partico, ma con una flessione di 3 decimali nelle ultime due settimane), che però è più che compensato dalla crescita degli altri due partiti del centrodestra, Forzae – soprattutto – la Lega, che sale di ben mezzo punto.

