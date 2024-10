Donald Trump accusato di molestie sessuali dall’ex modella: “Giochi perversi con Jeffrey Epstein” (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex modella Stacey Williams ha accusato il candidato repubblicano alla Casa bianca di averla palpeggiata e toccata all’interno nella Trump Tower di New York nel 1993, in quello che definisce un "gioco perverso” con Jeffrey Epstein”. La portavoce del candidato alla Casa Bianca: "Storia falsa inventata dalla campagna di Harris". Fanpage.it - Donald Trump accusato di molestie sessuali dall’ex modella: “Giochi perversi con Jeffrey Epstein” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’exStacey Williams ha accusato il candidato repubblicano alla Casa bianca di averla palpeggiata e toccata all’interno nella Trump Tower di New York nel 1993, in quello che definisce un "gioco perverso” con”. La portavoce del candidato alla Casa Bianca: "Storia falsa inventata dalla campagna di Harris".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex modella denuncia Trump : «Gioco perverso con Jeffrey Epstein alla Trump Tower - Quest’ultimo, a detta della modella, era interessato a lei: i due si sono, inoltre, frequentati senza impegno per alcuni mesi. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni ’90 ha raccontato di aver conosciuto l’ex presidente nel 1992 a una festa di Natale attraverso Epstein. La modella, ora 56enne, ha rivelato i dettagli del presunto abuso durante un incontro su Zoom organizzata dal gruppo Survivors for Kamala, che sostiene la candidata democratica alla presidenza Harris. (Open.online)