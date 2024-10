Cos’è la rinofaringite acuta che ha colpito Angelina Mango (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tour di Angelina Mango è stato cancellato a causa di una rinofaringite acuta: ecco di cosa si tratta, quali sono i sintomi e le cure disponibili Ilgiornale.it - Cos’è la rinofaringite acuta che ha colpito Angelina Mango Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tour diè stato cancellato a causa di una: ecco di cosa si tratta, quali sono i sintomi e le cure disponibili

“Sono mortificata - ma non è il momento di essere testarda. Riprenderò la mia voce” : Angelina Mango ha la rinofaringite acuta e rimanda due date del tour - Tutti i biglietti rimarranno validi per le rispettive nuove date”. Ma i fan non vedranno la loro beniamina sul palco. . La data di Napoli verrà recuperata il 18 novembre 2024, la data di Molfetta (BA). L'articolo “Sono mortificata, ma non è il momento di essere testarda. Dunque, al momento, sono confermate le prossime date previste a Nonantola al Vox Club (19 ottobre), Firenze al Teatro Cartiere Carrara (21 ottobre), Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), Venaria Reale al Teatro Concordia (24 ottobre) e infine Milano con due live previsti al Fabrique di Milano (26 e 27 ottobre) che concluderanno questo tour. (Ilfattoquotidiano.it)

La cantante è stata colpita da rinofaringite acuta. «Ora torno a casa - mi riprendo la mia voce - e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima» - Angelina, inoltre, è attesa a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre) e per la terza data a Milano al Fabrique (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica. Tutto su Angelina Mango guarda le foto Leggi anche › Angelina Mango, arrestato lo stalker che la perseguitava da mesi Il tour Angelina Mango nei club 2024 La cantante sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera. (Iodonna.it)