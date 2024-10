Conte su Kvara: «Rinnovo? Vi svelo la verità. Sul turnover del Napoli…» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonio Conte non usa giri di parole, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa pre Napoli Lecce, così risponde su Inter Juve anche Giornata di viglia per Antonio Conte, il tecnico ha parlato oggi in conferenza stampa prima di Napoli Lecce: tra la lotta scudetto, continuità e anche il derby tra Inter e Juve. Conte – « Non mi Calcionews24.com - Conte su Kvara: «Rinnovo? Vi svelo la verità. Sul turnover del Napoli…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Antonionon usa giri di parole, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa pre Napoli Lecce, così risponde su Inter Juve anche Giornata di viglia per Antonio, il tecnico ha parlato oggi in conferenza stampa prima di Napoli Lecce: tra la lotta scudetto, continuità e anche il derby tra Inter e Juve.– « Non mi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kvara - Conte e quel messaggio al cambio : il gesto del tecnico - Il retroscena tra Conte e Kvaratskhelia al momento della sostituzione Khvicha Kvaratskhelia è stato decisivo contro l’Empoli grazie al rigore realizzato, ma la sua prestazione non è stata delle migliori. Come svela Il Mattino, c’è stato un gesto significativo al momento del cambio. In estate, appena arrivato, Conte aveva lavorato molto per ristabilire l’entusiasmo di Kvara e riportare serenità al giocatore georgiano. (Napolipiu.com)

Conte decisivo : il Napoli resta primo - il Corriere esalta il tecnico - È stato il difensore Buongiorno, considerato “un supereroe” nelle stanze di Castel Volturno, a tenere in vita la squadra durante le difficoltà iniziali. ” Conte è stato in grado di leggere la partita nei suoi momenti più critici, soprattutto dopo un inizio in cui il Napoli è sembrato poco incisivo. com. (Napolipiu.com)

“È rinato con Conte in panchina” - ora l’azzurro è in forma smagliante : la clamorosa “cura” del tecnico - . Tanti pensavano all’ennesimo declino azzurro dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Hellas Verona per 3-0. La stagione del Napoli è partita con il botto, e dietro c’è ovviamente il lavoro svolto da Antonio Conte. Nel corso della prima presentazione ufficiale, il Napoli e lo stesso tecnico “lottavano” con situazioni davvero complesse. (Spazionapoli.it)