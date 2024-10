Cinema in lutto, addio a una vera star: la famiglia lo annuncia solo ora (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di “Tarzan” (1966-68), è morto all’età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. L'articolo Cinema in lutto, addio a una vera star: la famiglia lo annuncia solo ora proviene da TvZap. Tvzap.it - Cinema in lutto, addio a una vera star: la famiglia lo annuncia solo ora Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di “Tarzan” (1966-68), è morto all’età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. L'articoloina una: laloora proviene da TvZap.

Festa del Cinema - Gassmann “Importante trovare crepa nella violenza” - ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un mondo violento. Non voglio usare la parola perdono che sarebbe eccessiva per il momento storico che stiamo vivendo”. (ITALPRESS). Così l’attore Alessandro Gassmann, alla Festa del cinema di Roma, durante la conferenza stampa del film “Mani nude” di Mauro Mancini, in cui interpreta un violento carceriere che fa parte di una banda criminale che costringe ragazzi a spietati combattimenti clandestini. (Unlimitednews.it)

Ambra Angiolini - chi è Damiano Michieletto - il regista che camminava mano nella mano con lei alla Festa del Cinema di Roma - Michieletto si è formato alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, diplomandosi in regia teatrale. Nel 2017 ha collaborato con Mika nel programma “Stasera casa Mika” su Rai2 e nel 2020 ha condotto “Il volo del calabrone” su Rai5. Leggi anche: Amadeus, ascolti in picchiata, il suo programma cambia orario Chi è Damiano Michieletto Ma chi è Damiano Michieletto? Nato a Venezia, è uno dei più grandi registi d’opera lirica al mondo. (Thesocialpost.it)

Miss Fallaci : alla Festa del cinema di Roma nella sezione Freestyle presentata la serie biografica con Miriam Leone - Prodotta da Paramount e prossimamente sulla Rai, alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata nella sezione Freestyle la serie Miss Fallaci, biopic di Luca Ribuoli sulla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci con Miriam Leone. (Comingsoon.it)