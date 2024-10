“Che brutta cosa, è grave”. Bel pasticcio al Grande Fratello, è Yulia a finire nei guai: cosa è successo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuove voci emergono sulla relazione tra Yulia Bruschi e il suo fidanzato Simone, dopo l’ultimo confronto tra i due al Grande Fratello. Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, influencer che spesso si occupa di gossip televisivi, la coppia potrebbe aver pianificato tutto con uno scopo ben preciso: ottenere visibilità e pubblicità per l’attività di Simone. Durante la puntata del GF andata in onda lunedì, Yulia si è confrontata con Simone, cercando di spiegare il rapporto nato nella casa con Giglio, un altro concorrente. Tuttavia, tra gli spettatori, c’è chi ha avuto l’impressione che la coppia non abbia raccontato tutta la verità riguardo alla loro relazione e a quello che si sarebbero promessi prima dell’inizio del reality. “Ci hanno dato giù”. Scandalo al Grande Fratello, roba di materasso: li hanno beccati. Tuttivip.it - “Che brutta cosa, è grave”. Bel pasticcio al Grande Fratello, è Yulia a finire nei guai: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuove voci emergono sulla relazione traBruschi e il suo fidanzato Simone, dopo l’ultimo confronto tra i due al. Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, influencer che spesso si occupa di gossip televisivi, la coppia potrebbe aver pianificato tutto con uno scopo ben preciso: ottenere visibilità e pubblicità per l’attività di Simone. Durante la puntata del GF andata in onda lunedì,si è confrontata con Simone, cercando di spiegare il rapporto nato nella casa con Giglio, un altro concorrente. Tuttavia, tra gli spettatori, c’è chi ha avuto l’impressione che la coppia non abbia raccontato tutta la verità riguardo alla loro relazione e a quello che si sarebbero promessi prima dell’inizio del reality. “Ci hanno dato giù”. Scandalo al, roba di materasso: li hanno beccati.

