Carlito è più cool in singolo o nel Judgment Day? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo un recente rumors ricondiviso anche dal nostro sito ( le strade di Carlito e del Judgment Day potrebbero presto separarsi. Non ho la sfera di cristallo, ma nell’editoriale odierno darò un giudizio su questa opzione. Può davvero funzionare o meglio lasciarlo nella stable? Negli ultimi tempi il gruppo si è fatto piuttosto affollato. Oltre a Carlito ne fanno parte attualmente parte (in ordine di ingresso) Finn Balor, Dominik Mysterio, JD McDonagh, Liv Morgan e l’ultima arrivata Raquel Rodriguez. A livello numerico avrebbe senso togliere un elemento e qualche segnale che il portoricano sia il primo indiziato per essere eliminato l’ho visto. Anche nell’ultima puntata di Raw si avvertiva una certa insofferenza verso di lui da parte del gruppo, che infatti ha cercato di rimediare andando a interloquire per la stable con Adam Pearce. Zonawrestling.net - Carlito è più cool in singolo o nel Judgment Day? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo un recente rumors ricondiviso anche dal nostro sito ( le strade die delpotrebbero presto separarsi. Non ho la sfera di cristallo, ma nell’editoriale odierno darò un giudizio su questa opzione. Può davvero funzionare o meglio lasciarlo nella stable? Negli ultimi tempi il gruppo si è fatto piuttosto affollato. Oltre ane fanno parte attualmente parte (in ordine di ingresso) Finn Balor, Dominik Mysterio, JD McDonagh, Liv Morgan e l’ultima arrivata Raquel Rodriguez. A livello numerico avrebbe senso togliere un elemento e qualche segnale che il portoricano sia il primo indiziato per essere eliminato l’ho visto. Anche nell’ultima puntata di Raw si avvertiva una certa insofferenza verso di lui da parte del gruppo, che infatti ha cercato di rimediare andando a interloquire per la stable con Adam Pearce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlito è più cool in singolo o nel Judgment Day? - Secondo un recente rumors ricondiviso anche dal nostro sito (https://zonawrestling.net/joey-votescircolano-voci-sulla-possibilita-di-una-carriera-da-singolo-competitore-per-carlito/) le strade di Carl ... (zonawrestling.net)

Carlito's Line About Kairi Sane And Iyo Sky On Raw Receiving A Lot Of Backlash - Carlito noted he would need to learn Chinese while looking at two Japanese Superstars and the decision to adlib has not gone down well. (msn.com)

Backstage Reaction to Carlito’s Remark on Iyo Sky & Kairi Sane on WWE RAW - WWE Superstar Carlito stirred controversy with his remarks about Iyo Sky and Kairi Sane on the latest episode of WWE RAW. The incident began during a backstage segment featuring The Judgment Day. In ... (yahoo.com)