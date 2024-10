Astro Bot, è ora disponibile il secondo livello speedrun “Un bel pezzo di ghiaccio” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Team Asobi ha mantenuto la promessa fatta appena qualche giorno fa, rilasciando proprio in queste ore il secondo livello speedrun di Astro Bot, chiedendo di conseguenza ai giocatori di completare questo nuovo stage nel minor tempo possibile. Dopo il rilascio del primo livello speedrun dei giorni scorsi, il team di sviluppo giapponese ha reso disponibile in modo gratuito anche il secondo dei 5 stage speedrun, consentendo al piccolo e simpatico robottino di prendere parte ad una folle ed inarrestabile corsa in un mondo ghiacciato così da salvare un nuovo bot in pericolo: quello di Eve, la protagonista assoluta di Stellar Blade. Leggiamo quanto affermato da Sony con un nuovo messaggio attraverso i canali social di PlayStation: Il livello speedrun #2 di Astro Bot, Un bel pezzo di ghiaccio, è ora disponibile e altri sono in arrivo: 31 ott. Per un pugno di rimbalzi 7 nov. Game-experience.it - Astro Bot, è ora disponibile il secondo livello speedrun “Un bel pezzo di ghiaccio” Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Team Asobi ha mantenuto la promessa fatta appena qualche giorno fa, rilasciando proprio in queste ore ildiBot, chiedendo di conseguenza ai giocatori di completare questo nuovo stage nel minor tempo possibile. Dopo il rilascio del primodei giorni scorsi, il team di sviluppo giapponese ha resoin modo gratuito anche ildei 5 stage, consentendo al piccolo e simpatico robottino di prendere parte ad una folle ed inarrestabile corsa in un mondo ghiacciato così da salvare un nuovo bot in pericolo: quello di Eve, la protagonista assoluta di Stellar Blade. Leggiamo quanto affermato da Sony con un nuovo messaggio attraverso i canali social di PlayStation: Il#2 diBot, Un beldi, è orae altri sono in arrivo: 31 ott. Per un pugno di rimbalzi 7 nov.

