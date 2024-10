Alessandro Gassman feroce criminale nel film "A mani nude" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Che Alessandro Gassmann fose un attore che sempre più somiglia al padre Vittorio, ce ne siamo accorti da tempo. Stesso sguardo profondo, stesso tono di voce, psique du role, e quella passione forte che si chiama cinema.”. Sempre in cerca di nuove sfide, torna a stupirci nel film di Mauro Mancini “A mani nude”, tratto dal romanzo di Paola Barbato, presentato nella sezione Grand Public, dove si misura con la violenza , nei panni di un feroce criminale. “Alla mia età cerco personaggi più interessanti”, confessa l'attore-”voglio esplorare dove non sono mai andato finora”. Il suo ruolo è quello di un uomo violento e privo di sentimenti: si chiama Minuto. Gassman, chi è Minuto? “Un uomo che costringe i ragazzi a competere in combattimenti clandestini. E la violenza genera altra violenza”. Infatti, viviamo in un mondo di crescente violenza. Liberoquotidiano.it - Alessandro Gassman feroce criminale nel film "A mani nude" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chen fose un attore che sempre più somiglia al padre Vittorio, ce ne siamo accorti da tempo. Stesso sguardo profondo, stesso tono di voce, psique du role, e quella passione forte che si chiama cinema.”. Sempre in cerca di nuove sfide, torna a stupirci neldi Mauro Mancini “A”, tratto dal romanzo di Paola Barbato, presentato nella sezione Grand Public, dove si misura con la violenza , nei panni di un. “Alla mia età cerco personaggi più interessanti”, confessa l'attore-”voglio esplorare dove non sono mai andato finora”. Il suo ruolo è quello di un uomo violento e privo di sentimenti: si chiama Minuto., chi è Minuto? “Un uomo che costringe i ragazzi a competere in combattimenti clandestini. E la violenza genera altra violenza”. Infatti, viviamo in un mondo di crescente violenza.

