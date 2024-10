Ilgiorno.it - Al via il progetto di digitalizzazione della Biblioteca popolare di Rho

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) I bancali con il patrimonio librario sono già stati trasferiti nella sedecooperativa sociale Solidarietà e servizi di Busto Arsizio. È qui che quattro lavoratori con disabilità coordinati da due archiviste responsabili del reparto Gestione documentale si occuperanno di inventariare e digitalizzare il patrimonio librariodi Rho. Unimportante per dare futuro allanata nel 1908, da sempre luogo di incontro e punto di riferimento per la diffusionecultura anche tra i giovani, ma che in questo momento a causa dei lavori di ristrutturazionesede storica, in via De Amicis, si sta organizzando per trasferirsi in una sede temporanea. "Stiamo attraversando una delicata fase di transizione - racconta Maria Grazia Landoni, referente del Centro di documentazione locale-.