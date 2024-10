A zig-zag in auto sulla Provinciale, poi urta un furgone: traffico in tilt (Di giovedì 24 ottobre 2024) traffico in tilt, nell'ora di punta mattutina, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato, prima delle 7 di oggi (giovedì 24 ottobre) a Marcheno, lungo la Sp 345.Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale della Valtrompia, sulla Bresciatoday.it - A zig-zag in auto sulla Provinciale, poi urta un furgone: traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in, nell'ora di punta mattutina, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato, prima delle 7 di oggi (giovedì 24 ottobre) a Marcheno, lungo la Sp 345.Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale della Valtrompia,

