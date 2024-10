A che ora Cobolli-de Minaur oggi, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flavio Cobolli affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.30 (in precedenza si disputeranno Darderi-Draper e Dimitrov-Machac). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina all’esordio sul cemento della capitale austriaca. LA DIRETTA LIVE DI Cobolli-DE Minaur DALLE 18.00 Il laziale, numero 30 del mondo, incrocerà il quotato australiano, numero 10 del ranking ATP. Il 22enne è in svantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro il 25enne oceanico: a inizio stagione si impose al terzo turno degli Australian Open in tre set. Oasport.it - A che ora Cobolli-de Minaur oggi, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Flavioaffronterà Alex deagli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.30 (in precedenza si disputeranno Darderi-Draper e Dimitrov-Machac). Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina all’esordio sul cemento della capitale austriaca. LA DIRETTA LIVE DI-DEDALLE 18.00 Il laziale, numero 30 del mondo, incrocerà il quotato australiano, numero 10 del ranking ATP. Il 22enne è in svantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro il 25enne oceanico: a inizio stagione si impose al terzo turno degli Australian Open in tre set.

