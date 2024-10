Vis Mediterranea Soccer, Alessandro Caruso è il nuovo coach (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ora è ufficiale il cambio di panchina: il nuovo allenatore della Vis Mediterranea Soccer è Alessandro Caruso, lo scorso anno al Pomigliano, che militava nel campionato di serie A. Originario di San Felice a Cancello (CE). Ha avuto un buon trascorso da giocatore di calcio, come allenatore Avellinotoday.it - Vis Mediterranea Soccer, Alessandro Caruso è il nuovo coach Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ora è ufficiale il cambio di panchina: ilallenatore della Vis, lo scorso anno al Pomigliano, che militava nel campionato di serie A. Originario di San Felice a Cancello (CE). Ha avuto un buon trascorso da giocatore di calcio, come allenatore

Vis Mediterranea Soccer - esordio amaro in casa : vince l’Arezzo - Tempo di lettura: 2 minutiNuovo stop oggi pomeriggio per la Vis Mediterranea Soccer, che perde in casa, all’esordio in serie B in casa allo Stadio “Pertini” di Montoro, contro l’Arezzo col punteggio di 0-1 nella gara valevole per la seconda ... (Anteprima24.it)

Vis Mediterranea Soccer battuta in casa dal Napoli - Sfuma il sogno della Vis Mediterranea Soccer di approdare agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di calcio femminile di Montoro (AV), che milita nel Campionato di serie B, ha perso in casa, allo Stadio “Pertini”, l’incontro in gara ... (Avellinotoday.it)