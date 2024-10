VIDEO/ Rapina in gioielleria: l’elogio al commerciante “eroe” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Il coraggio di un commerciante che sfida con una scopa i banditi armati di fucile . A Mercogliano Nello sventa una Rapina alla vicina gioielleria. Borrelli: “Gesto esemplare che vale tanto. La gente non può difendersi da sola dai criminali, lo Stato deve garantire protezione.” l’elogio al proprietario del negozio di animali che ha tentato di mettere in fuga i banditi che intanto Rapinavano la vicina gioielleria, arriva dal deputato Emilio Borrelli: “Ha mostrato grande coraggio Nello Genovese, titolare di un negozio di prodotti per gli amici a quattro zampe in Via Nazionale Torrette a Mercogliano, che ha sventato una Rapina a mano armata nella vicina gioielleria.Quando ha sentito le urla della commessa della gioielleria non ha avuto esitazioni, trovandosi con una mazza in mano contro uno dei sette Rapinatori che gli ha invece puntato il fucile. Anteprima24.it - VIDEO/ Rapina in gioielleria: l’elogio al commerciante “eroe” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Il coraggio di unche sfida con una scopa i banditi armati di fucile . A Mercogliano Nello sventa unaalla vicina. Borrelli: “Gesto esemplare che vale tanto. La gente non può difendersi da sola dai criminali, lo Stato deve garantire protezione.”al proprietario del negozio di animali che ha tentato di mettere in fuga i banditi che intantovano la vicina, arriva dal deputato Emilio Borrelli: “Ha mostrato grande coraggio Nello Genovese, titolare di un negozio di prodotti per gli amici a quattro zampe in Via Nazionale Torrette a Mercogliano, che ha sventato unaa mano armata nella vicina.Quando ha sentito le urla della commessa dellanon ha avuto esitazioni, trovandosi con una mazza in mano contro uno dei settetori che gli ha invece puntato il fucile.

