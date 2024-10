Venerdì 25 ottobre alle 21 su Rai Storia (canale 54) e su RaiPlay il documentario su Luciana Viviani (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sei vite straordinarie, sei donne simbolo della Campania: un viaggio tra Storia, arte e impegno sociale “Donne di Campania” è la docu-serie che racconta sei esemplari figure femminili diventate un simbolo per il nostro territorio su Rai Storia e RaiPlay. Sei puntate da 50 minuti trasmesse dal mese scorso con il racconto di sei attrici campane in una sorta di confronto generazionale. Dopo Concetta Barra, Matilde Serao, Elvira Notari, Tina Pica, Maria Teresa De Filippis, il ciclo si conclude con Luciana Viviani Venerdì 25 con la regia e testi di Manuela Tempesta e Chiara Cavaliere e con Marisa Laurito protagonista. Puntomagazine.it - Venerdì 25 ottobre alle 21 su Rai Storia (canale 54) e su RaiPlay il documentario su Luciana Viviani Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sei vite straordinarie, sei donne simbolo della Campania: un viaggio tra, arte e impegno sociale “Donne di Campania” è la docu-serie che racconta sei esemplari figure femminili diventate un simbolo per il nostro territorio su Rai. Sei puntate da 50 minuti trasmesse dal mese scorso con il racconto di sei attrici campane in una sorta di confronto generazionale. Dopo Concetta Barra, Matilde Serao, Elvira Notari, Tina Pica, Maria Teresa De Filippis, il ciclo si conclude con25 con la regia e testi di Manuela Tempesta e Chiara Cavaliere e con Marisa Laurito protagonista.

