UFC, Holloway critica Topuria: “Sta cercando di imitare McGregor” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Max Holloway è pronto a sfidare Ilia Topuria con l’obiettivo di strappare al fighter georgiano la cintura dei pesi piuma. Lo statunitense, campione della divisione dal 2017 al 2019, ha criticato il suo prossimo rivale per il modo di approcciarsi ai match: “Questo ragazzo è un suo imitatore (di McGregor, ndr). Sai, anche i tatuaggi, la sua aura o il modo in cui si avvicina ai combattimenti. Sta cercando di copiarlo”. ha detto. “Tutti colpiscono, tutti combattono. Tutti fanno lotta greco-romana, comunque la si voglia chiamare quello che fanno, è proprio questo. Sono le arti marziali miste e lui se la cava piuttosto bene. Ma voglio dire, ho solo un po’ d’anni più di lui e quando avevo la sua età, avevo vinto tutti i titoli e avevo difeso il titolo”. Da una frecciata si passa ai complimenti: “Quando è arrivato in UFC, è stato presentato come grappler e wrestler. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maxè pronto a sfidare Iliacon l’obiettivo di strappare al fighter georgiano la cintura dei pesi piuma. Lo statunitense, campione della divisione dal 2017 al 2019, hato il suo prossimo rivale per il modo di approcciarsi ai match: “Questo ragazzo è un suo imitatore (di, ndr). Sai, anche i tatuaggi, la sua aura o il modo in cui si avvicina ai combattimenti. Stadi copiarlo”. ha detto. “Tutti colpiscono, tutti combattono. Tutti fanno lotta greco-romana, comunque la si voglia chiamare quello che fanno, è proprio questo. Sono le arti marziali miste e lui se la cava piuttosto bene. Ma voglio dire, ho solo un po’ d’anni più di lui e quando avevo la sua età, avevo vinto tutti i titoli e avevo difeso il titolo”. Da una frecciata si passa ai complimenti: “Quando è arrivato in UFC, è stato presentato come grappler e wrestler.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The cult of Max Holloway - After a dozen years in the UFC, Max Holloway has emerged as a cult figure. Can he pull off what once felt so impossible at UFC 308? (sports.yahoo.com)

Max Holloway Slams Conor McGregor 'Copycat' Ilia Topuria - Conor McGregor laid the blueprint for success in MMA, and there's no blaming professional fighters for trying to recreate his immense success. Despite this, UFC featherweight champion Ilia Topuria has ... (msn.com)

Max Holloway before UFC 308: 'Copycat' Ilia Topuria trying to steal Conor McGregor's aura - Max Holloway ripped UFC featherweight champion Ilia Topuria for trying to impersonate Conor McGregor. Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) challenges Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) for the title in Saturday's ... (sports.yahoo.com)