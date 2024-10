Torna Noi Magazine con la sesta stagione della GDS Academy: in prima pagina le Paralimpiadi, tra sport e scuola l'inclusione è... sul podio! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) RiTorna Noi Magazine, l’inserto che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta stagione della GDS Academy - il brand di Ses dedicato al settore educational - e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” . Assieme a scuole e università di Sicilia e Calabria si tornerà dunque a coinvolgere studentesse e studenti sull’attualità e sull’informazione Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) RiNoi, l’inserto che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con laGDS- il brand di Ses dedicato al settore educational - e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi” . Assieme a scuole e università di Sicilia e Calabria si tornerà dunque a coinvolgere studentesse e studenti sull’attualità e sull’informazione

Torna Noi Magazine con la sesta stagione della GDS Academy: in prima pagina le Paralimpiadi, tra sport e scuola l'inclusione è... sul podio! - Scuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud

GDS Academy e Noi Magazine: voce alle giovani generazioni tra informazione, inclusione e responsabilità - Aperte le iscrizioni alle attività rivolte da Ses a studentesse e studenti tra scuole e Università di Sicilia e Calabria: torna lo storico inserto con il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi M ..."

