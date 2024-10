Oasport.it - Tennis, Iga Swiatek conferma la sua partecipazione alle Finals di BJK Cup con la Polonia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Igaparteciperà alla fase finale della Billie Jean King Cup 2024, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. La numero 2 del ranking mondiale, che ha appena ceduto alla bielorussa Aryna Sabalenka la prima posizione della classifica WTA, proverà a trascinare la Nazionale polacca verso un risultato di prestigio nell’ex Fed Cup. “Ci vediamo a Malaga! Sono entusiasta di annunciare che parteciperòdel BJK Cup. Sono felice di poter giocare per il mio Paese e di rappresentare con orgoglio la. Insieme alla squadra polacca daremo il massimo in campo. Spero che ci guarderete e ci sosterrete. A presto”, l’annuncio dinel suo ultimo post su X.