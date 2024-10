Superlega, c'è ancora una settimana per abbonarsi alla Sir. Intanto la squadra lavora per Trento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ancora una settimana per poter approfittare dei vantaggi dell’acquisto dell’abbonamento a tutte le partite casalinghe dei Block Devils!C’è tempo ancora fino alle 17 di giovedì prossimo 31 ottobre, per poter acquistare l’abbonamento, che garantisce un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto Perugiatoday.it - Superlega, c'è ancora una settimana per abbonarsi alla Sir. Intanto la squadra lavora per Trento Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)unaper poter approfittare dei vantaggi dell’acquisto dell’abbonamento a tutte le partite casalinghe dei Block Devils!C’è tempofino alle 17 di giovedì prossimo 31 ottobre, per poter acquistare l’abbonamento, che garantisce un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto

