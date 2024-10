Salute, Guidi: "Per il neuropsichiatra Pinocchio è un bambino che cerca di superare l'autismo" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Per il neuropsichiatra Pinocchio è il bambino che cerca in ogni modo di superare l'autismo. Come il bambino, vive nelle prime fasi dell'infanzia e cade nei tranelli del gatto, della volpe, nelle tentazioni, ma ci sono anche i momenti di grande riscatto. Il ventre della balena, descritto nella favola, è il suo utero e alla fine ce la fa, diventa bambino in carne e ossa, ma quanto guadagna e quanto perde? Certe volte mi viene da dire che Pinocchio prendendo le sembianze umane perde qualcosa di insostituibile. L'allegria e anche la spensieratezza e il diritto di sbagliare, cose che ai bambini vengono negate sempre di più". Liberoquotidiano.it - Salute, Guidi: "Per il neuropsichiatra Pinocchio è un bambino che cerca di superare l'autismo" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Per ilè ilchein ogni modo dil'. Come il, vive nelle prime fasi dell'infanzia e cade nei tranelli del gatto, della volpe, nelle tentazioni, ma ci sono anche i momenti di grande riscatto. Il ventre della balena, descritto nella favola, è il suo utero e alla fine ce la fa, diventain carne e ossa, ma quanto guadagna e quanto perde? Certe volte mi viene da dire cheprendendo le sembianze umane perde qualcosa di insostituibile. L'allegria e anche la spensieratezza e il diritto di sbagliare, cose che ai bambini vengono negate sempre di più".

Post Covid - è allarme salute mentale dei minori in Inghilterra - casi raddoppiati - un bambino ogni 3 minuti indirizzato ai servizi - In Inghilterra un bambino ogni 3 minuti, ovvero più di 500 minori al giorno, oltre 4mila a settimana vengono indirizzati ai servizi di salute mentale in Inghilterra. A rivelarlo è un’inchiesta del giornale inglese The Guardian che precisa che il ... (Ilgiornaleditalia.it)