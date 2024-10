Iltempo.it - Sabotaggio contro B&b e affitti brevi: "Basta turistificazione". Il blitz notturno | GUARDA

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "". E' l'appello di un gruppo di attivisti anonimi cheil dilagare degli, hanno rimosso, a un centinaio di metri dal Circo Massimo, in Via di S.Teodoro a Roma, i famosi smart lock, ovvero i portachiavi per i check-in automatici che stanno riempiendo molte zone della Capitale. Al posto delle 'chiavi' hanno lasciato un foglio con scritto: "Se stai cercando i locker e non li trovi leggi qua sotto". Nel foglio gli attivisti anonimi denunciano l'aumento deglidi appartamenti a uso turistico: "Negli ultimi anni è stata registrata una crescita esponenziale nel prezzo degli. Si parla di decine di punti percentuali a fronte degli stipendi delle persone che non crescono. Glia breve termine più redditizi divorano quelli a lungo periodo, togliendo spazio alle famiglie per crearne ai turisti.