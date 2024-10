Movieplayer.it - Robert Pattinson al centro di un nuovo progetto di A24 sul giornalismo investigativo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star di The Batman lavorerà con Lance Oppenheim per il prossimo lungometraggio. Un veterano del documentario, Lance Oppenheim, è pronto a passare al cinema di finzione con il suo prossimo, Primetime, finanziato e prodotto da A24, contra i produttori. Al momento, non si conoscono molte informazioni sul genere del film e la trama. Gli unici dettagli resi noti riguardano un giornalista che si addentra nel mondo della criminalità e cambia per sempre la televisione. Ilprenderebbe ispirazione da To Catch a Predator, il programma NBC prodotto come parte di Dateline e dal conduttore Chris Hansen. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali in merito. Misteri e investigazioni Oppenheim