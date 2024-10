Risparmio, la domanda di Btp supera i 200 miliardi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I Btp registrano una fortissima richiesta durante la recente emissione gestita dal Dipartimento del Tesoro. Nella giornata del 22 ottobre gli ordini degli investitori istituzionali superano complessivamente i 200 miliardi di euro, una cifra senza precedenti in Europa. La domanda per il Btp a 7 anni raggiunge i 99 miliardi, a fronte di un’emissione iniziale di 10 miliardi, mentre per il titolo trentennale si sono raccolti 107 miliardi di richieste, rispetto a un’offerta di soli 3 miliardi. L'articolo Risparmio, la domanda di Btp supera i 200 miliardi proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I Btp registrano una fortissima richiesta durante la recente emissione gestita dal Dipartimento del Tesoro. Nella giornata del 22 ottobre gli ordini degli investitori istituzionalino complessivamente i 200di euro, una cifra senza precedenti in Europa. Laper il Btp a 7 anni raggiunge i 99, a fronte di un’emissione iniziale di 10, mentre per il titolo trentennale si sono raccolti 107di richieste, rispetto a un’offerta di soli 3. L'articolo, ladi Btpi 200proviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più di 5 miliardi per i prossimi due anni (che verranno restituiti). Ecco il "prestito" di banche e assicurazioni al governo - Poco più di 5 miliardi di euro. A tanto ammontano le anticipazioni di ... L'altro suggerimento è uno dei cavalli di battaglia dell'associazione: meno tasse sul risparmio. Le normative "sono vetuste" ... (huffingtonpost.it)

Saipem, i conti dei primi nove mesi e le stime per 2024 - Il management ha migliorato i target finanziari per l'esercizio in corso e ha confermato la politica dei dividendi. (soldionline.it)

E-commerce, in Italia vale circa 59 miliardi di euro - Roma, 23 ottobre 2024 – La maggiore sicurezza, la semplificazione delle piattaforme, nonché i piani di abbonamento per le consegne e i minori costi di spedizione, hanno negli anni reso sempre più impo ... (quotidiano.net)