Per il Senio una nuova cassa di espansione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Piano speciale per la ricostruzione che la struttura commissariale e la Regione dovrebbero approvare il 28 ottobre conterrà con ogni probabilità due nuove strutture di protezione a servizio del, quello che in occasione di ciascuna delle quattro alluvioni del 2023-24 si è confermato come uno dei corsi d’acqua più insidiosi dell’Emilia Romagna. Dopo aver battuto i suoi record in quanto a livello idrometrico per tre volte in un anno e mezzo, in occasione dell’ultima alluvione ilnon ha esondato, ma ha comunque raggiunto o sfiorato la fascia rossa in vari punti di rilevamento – a Tebano e a Castel Bolognese – con una facilità impensabile fino al recente passato. Regione e Comuni hanno chiesto, e avrebbero ottenuto, di correre ai ripari il più in fretta possibile.