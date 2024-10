"Ore 18, sapete come si dice figura di m...?". Polizia razzista, lo sprofondo dell'opposizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi i giornali viaggiano su due binari: "Il primo fa un po' arrabbiare e un po' sorridere, ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno la sparata dal Consiglio d'Europa contro la Polizia italiana definita razzista, 'sto razzismo italiano usciva da tutte le parti, accusavano anche i proprietari di casa. E la sinistra era partita: c'hanno ragione!". "Senonché - ricorda Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi - a un certo punto è intervenuto il presidente Mattarella, che ha ritenuto di chiamare il capo della Polizia esprimendo tutta la sua vicinanza e solidarietà". Liberoquotidiano.it - "Ore 18, sapete come si dice figura di m...?". Polizia razzista, lo sprofondo dell'opposizione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi i giornali viaggiano su due binari: "Il primo fa un po' arrabbiare e un po' sorridere, ieri è arrivataun fulmine a ciel sereno la sparata dal Consiglio d'Europa contro laitaliana definita, 'sto razzismo italiano usciva da tutte le parti, accusavano anche i proprietari di casa. E la sinistra era partita: c'hanno ragione!". "Senonché - ricorda Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi - a un certo punto è intervenuto il presidente Mattarella, che ha ritenuto di chiamare il capoesprimendo tutta la sua vicinanza e solidarietà".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 a Napoli - tutto come previsto : i pro Pal attaccano la polizia e imbrattano la sede di FdI (video) - Momenti di grande tensione a Piazza Carità, dove il corteo anti G7 della Difesa in corso a Napoli ha deviato, con l’obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede del summit, meta vietata due giorni fa da una disposizione della Questura di Napoli. ... (Secoloditalia.it)

G7 a Napoli - tutto come previsto : i pro Pal attaccano la polizia e poi si lamentano per la reazione (video) - Momenti di grande tensione a Piazza Carità, dove il corteo anti G7 della Difesa in corso a Napoli ha deviato, con l’obiettivo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede del summit, meta vietata due giorni fa da una disposizione della Questura di Napoli. ... (Secoloditalia.it)

Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como : come è stata ritrovata dalla polizia - Un'auto costosa, da quasi centomila euro, era stata rubata a Como in via Morrazzone direttamente dal box condominiale dove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo essere stata chiamata dal proprietario, si è ... (Quicomo.it)