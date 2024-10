Oggi Castelfrettese-Borghetto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un recupero di campionato e la Coppa Marche protagonisti Oggi per le formazioni di Prima Categoria. CAMPIONATO. Oggi si recupera nel girone B il match tra Castelfrettese e Borghetto (al Fioretti, ore 15:30) rinviato il 21 settembre per le conseguenze dell’alluvione che ha colpito Castelferretti. Una sfida - valida per la prima giornata - che vale l’alta classifica visto che le due formazioni sono appaiate a quota 8 punti a soli tre punti dalla vetta occupata dalla coppia Fc Osimo-Montemarciano. La Castelfrettese è reduce dal poker di gol realizzati sul campo del San Biagio. Il Borghetto invece non è andato oltre lo 0-0 a Staffolo. Prima Categoria (girone B). Ilrestodelcarlino.it - Oggi Castelfrettese-Borghetto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un recupero di campionato e la Coppa Marche protagonistiper le formazioni di Prima Categoria. CAMPIONATO.si recupera nel girone B il match tra(al Fioretti, ore 15:30) rinviato il 21 settembre per le conseguenze dell’alluvione che ha colpito Castelferretti. Una sfida - valida per la prima giornata - che vale l’alta classifica visto che le due formazioni sono appaiate a quota 8 punti a soli tre punti dalla vetta occupata dalla coppia Fc Osimo-Montemarciano. Laè reduce dal poker di gol realizzati sul campo del San Biagio. Ilinvece non è andato oltre lo 0-0 a Staffolo. Prima Categoria (girone B).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fc Osimo e Montemarciano continuano appaiate in vetta - Fc Osimo e Montemarciano guidano il Girone B di Prima Categoria con 10 punti ciascuno. Passatempese vince nel Girone C. Prossimo turno in programma. (msn.com)

Montemarciano e Fc Osimo: le capoliste in casa - Impegni casalinghi per le capoliste Fc Osimo e Montemarciano nel girone B di Prima Categoria. Passatempese e San Claudio sfideranno per il sorpasso nel girone C. Programma e classifiche aggiornate. (ilrestodelcarlino.it)

Fc Osimo e Montemarciano, vittoria e primato in classifica - Fc Osimo e Montemarciano prime in classifica nel girone B di Prima Categoria dopo vittorie in trasferta. Prossimo turno già atteso con scontri decisivi. (msn.com)