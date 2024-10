Bubinoblog - LUCARELLI: “BRUGANELLI VOLEVA IL MIO POSTO A BALLANDO. C’È LA FILA FINO IN SVIZZERA”

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Selvaggiaconferma che Soniaprendere il suonella giuria dicon le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1. La popolare giornalista nonché giudice di Milly Carlucci ha raccontato tutti i dettagli nella sua newsletter. In queste settimane è girata molto la voce chevolesse il miocon le Stelle. La notizia era vera e io lo sapevo. Il fatto risalirebbe non a quest’anno ma al 2022. Era l’anno di Lorenzo Biagiarelli in gara, l’offesa di Iva Zanicchi, la squalifica di Enrico Montesano nonché della vittoria di Luisella Costamagna: una polemica dietro l’altro con Selvaggia sempre in mezzo.era ad un passo dall’addio e lei stessa ha confermato che non sapeva se sarebbe tornata a settembre.