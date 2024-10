Vanityfair.it - Julia Quinn, l'autrice di Bridgerton: «L'aborto mi ha salvato la vita»

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scrittrice americana entra nella campagna elettorale parlando di uno dei temi fondamentali del confronto. «Senza il miosarei morta al 100%. Senza il mio, mia figlia non avrebbe una madre. Senza il mio, mio ??figlio non sarebbe nato. Senza il mionon ci sarebbe. Pensa a me quando voterai quest'anno, vota a favore della possibilità di scelta»