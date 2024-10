Panorama.it - Halloween: unghie da brivido

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il web e i social sono in delirio per l'arrivo della spooky season - la stagione dove l’estetica autunnale pervade le case e i guardaroba, con il fine di rendere tutto più confortevole - tutti infatti sono alla ricerca di idee per cene a tema autunnale oppure per ricreare dei look da. Tra le ricerche più gettonate troviamo anche le spooky nails, ovvero leperfette per i giorni di. La manicure infatti è una coccola a cui tantissimi non riescono a rinunciare, perciò è bene raccogliere idee e creatività per realizzare dellesempre originali. Da vere e proprie nail art, che vedono comparire sullegatti, scheletri o fantasmi in 3D, a degli effetti più sobri ma allo stesso tempo impattanti, lea temasono un must da sfoggiare a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.