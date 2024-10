Ilfattoquotidiano.it - Gisele Pelicot: “Determinata a cambiare questa società, le donne vittime di violenza non si devono vergognare”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nessuna vittima disessuale si deve. È il concetto che Gisèle– la donna che ha chiesto un processo a porte aperte contro l’ex marito e 50 stupratori, ripete da tempo e che oggi ha ribadito nell’udienza in cui i giudici del tribunale del Vaucluse hanno proseguito Sotto processo l’ex marito che la sedava per farla poi violentare da sconosciuti nella loro casa di Mazan, in Francia. La donna, durante l’udienza, si è rivolta per la prima volta direttamente all’ex consorte, Dominique. ‘Vorrei rivolgermi al signor, non posso guardarlo, perché la carica emotiva è ancora lì, oggi lo chiamerò Dominique – ha detto la donna – Abbiamo avuto 50 anni di vita insieme, 3 figli, 7 nipoti. Pensavo che avrei finito i miei giorni con questo signore. Oggi la mia vita è stata stravolta.