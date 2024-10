Iltempo.it - Giorgia Meloni agli 80 anni de Il Tempo. La mail, i giudici, i migranti: "Non sono condizionabile"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcelebra 80di storia con un grande evento alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Conranea di Roma. Dopo il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha sottolineato come Ilsia un "giornale importantissimo, voce storica e importante", il direttore Tommaso Cerno ha intervistato la premier. "Non ho mai parlato di complotti, non credo ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare ma da parte di alcuni" vedo "un certo menefreghismo della volontà popolare", ha detto la premier a proposito delladel magistrato Marco Patarnello rivelata dal nostro quotidiano e rilanciata dalla stessasui social. Insomma, "se il popolo non vota e non capisce come deve votare, allora vanno corrette le scelte del popolo", ha commentato la premier.