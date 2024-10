Dilei.it - Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli? Lei conferma il flirt: “È evidente”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Crisi del terzo anno per? Pare proprio di sì. L’ex calciatore avrebbe infatti una liaison con un’altra bellissima, la giornalista, come dimostrano dei recenti scatti che li immortalano insieme in hotel. Are il, è stata proprio la diretta interessata, che non sembra voler lasciare spazio a dubbi.e il presuntoconIl tempo sembra dar ragione a Ilary Blasi in merito alle presunte infedeltà dell’ex marito. A tre anni dall’inizio della relazione con, l’ex capitano della Roma avrebbe infatti un nuova avventura. Alo è la rivista Gente, che, sulla copertina del nuovo numero, rilanciata da Dagospia, titola: “ci ricasca?“.